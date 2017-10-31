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أفضل تطبيق لتحرير فيديوهات الواقع الافتراضي على الجوال

أفضل تطبيق لتحرير فيديوهات الواقع الافتراضي على الجوال
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تواصل – متابعات

أكد خبراء تقنييون أن تطبيق (VeeR Editor) يعتبر أحد أفضل التطبيقات المتخصصة في تحرير فيديوهات الواقع الافتراضي على الهواتف الذكية، إذ أنه يوفر لك كافة المتطلبات الأساسية لتحرير الفيديو بدون تعقيدات.

وأشاروا إلى أن من يرغب في التقاط الكثير من فيديوهات الواقع الافتراضي بنطاق رؤية 360 درجة  فإن الأجدر به الاعتماد على تطبيق متخصص لتحرير هذه الفيديوهات، بدلاً من الاعتماد على التطبيقات التقليدية لتحرير الفيديو.

وأوضحوا أن تطبيق (VeeR Editor)  يدعم أغلب كاميرات الواقع الافتراضي بما في ذلك الكاميرات الجديدة مثل كاميرا سامسونج غير 360 إصدار 2017 وكذلك كاميرا (Insta360 One).

كما أن التطبيق يوفر العديد من المزايا المهمة لتحرير الفيديوهات بما في ذلك إضافة النصوص والملصقات المتحركة بصورة بانورامية، وكذلك القيام بمهام التحرير الأساسية مثل قص الفيديو أو تجميع المقاطع أو تعديل السرعة.

ويضم التطبيق مكتبة من المقطوعات الموسيقية المجانية القابلة للتعديل لاستخدامها مباشرة على الفيديوهات، إضافة إلى مجموعة من المؤثرات الخاصة لتحسين الفيديو إلى جانب الفلاتر الحية المميزة.

ويتيح التطبيق القدرة على مشاركة الفيديوهات مباشرة إلى المنصات والشبكات المدعومة مثل يوتيوب وفيس بوك وغيرها.

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