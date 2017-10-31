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بمستشفى حفر الباطن.. 3 ساعات جراحة تُعيد لـ«مسن» حركة أطرافه السفلية

بمستشفى حفر الباطن.. 3 ساعات جراحة تُعيد لـ«مسن» حركة أطرافه السفلية
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تواصل – فريق التحرير:

3 ساعات كاملة استغرقها فريق طبي متخصص في جراحات المخ والأعصاب بمستشفى حفر الباطن المركزي، لاستئصال ورم كان جاثماً فوق مكان حساس بفقرات مسن في عقده السابع، تكللت في الأخير بالنجاح ليستعيد المريض، بفضل الله تعالى، قدرته على الحركة بشكل جزئي، بعد أن ظلت أطرافه السفلية بلا حراك تام لمدة ثمانية أشهر بسبب هذا الورم.

القصة بدأت عندما اشتكى المريض المسن يشكو من عدم القدرة على المشي، والتحكم بالوظائف الإخراجية، والعجز التام عن الوقوف.

وبعد معاينة المريض في عيادة جراحة المخ والأعصاب تم إجراء كامل الفحوصات اللازمة للمريض وإجراء أشعة الرنين على الحبل الشوكي؛ حيث تم اكتشاف ورم على مستوى الفقرة الصدرية الثالثة، ما استدعى تدخلاً جراحياً طارئاً.

وتم إجراء العملية على الرغم من صعوبتها من حيث خطورة المكان الذي يزال منه الورم، ووضعية المريض المتقدم في السن، فيما استغرقت ثلاث ساعات كاملة لإزالة الورم من الحبل الشوكي، وتكللت العملية بالنجاح.

وغرد الحساب الرسمي لوزارة الصحة على “تويتر” عن الواقعة، قائلاً: “٣ ساعات تحدث فارقاً في حياة “مُسن” وتعيد له إحساسه المفقود في أطرافه السفلية منذ ٨ أشهر بعد استئصال ورم بالحبل الشوكي على يد جراحي حفر الباطن”.

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