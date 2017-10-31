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شرطة مكة: ضبط مواطن تورط مع آخرين في إطلاق النار داخل شركة بـ«رنية»

شرطة مكة: ضبط مواطن تورط مع آخرين في إطلاق النار داخل شركة بـ«رنية»
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وتكثف جهودها للبحث عن آخرين أَطْلَقُوا النار في الهواء بعد أن اقتحموا مقر إحدى الشركات، محاولين تَعْطِيل سير العمل بها وإثارة الذعر بين الموظفين في محافظة رنية.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة بأن الجهات الأمنية بمحافظة رنية تلقت بتاريخ ١٤٣٨/٢/٨هـ بَلَاغَاً من مواطن، يؤكد حضور خمسة أشْخَاص لمقر الشركة التي يعمل بها وقيامهم بإطلاق عِدَّة طلقات نارية في الهواء، بقصد إخافة العمال والموظفين لمنعهم من العمل، دون حدوث إصابات.

وأَضَافَ الناطق الإعلامي: فور تلقي البلاغ شرعت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لسرعة ضبط الجناة، وَأَسْفَرَت جهودهم – بعون الله وتوفيقه – عن ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر متهم بارتكاب حادثة إطلاق النار، ويجري العمل على تحديد هوية بقية المتهمين لضبطهم وسماع أقوالهم لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وَتَابَعَ الناطق الإعلامي في بيانه: “شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة إذ تعلن ذلك، فإنها تؤكد حرص وزارة الدَّاخِلِيَّة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.

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