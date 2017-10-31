بسبب أعمال الصيانة.. حوادث مرورية وزحام بطريق وادي «وج المسيال» في الطائف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

مصادر تكشف لـ«تواصل» تفاصيل فاجعة أم بوفاة طفلها داخل «باص» روضة بصبيا

وزير الداخلية يوجه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على الطرق

وزير الداخلية يوجه بمراعاة الواقع المروري في تحديد السرعات على الطرق

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

التعليم: صرف المستحقات والبدلات والانتدابات قبل نهاية الشهر

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

مدير جامعة «أم القرى» يوضح سبب استخدامه لفظ «التكارنة»

بسبب أعمال الصيانة.. حوادث مرورية وزحام بطريق وادي «وج المسيال» في الطائف

بسبب أعمال الصيانة.. حوادث مرورية وزحام بطريق وادي «وج المسيال» في الطائف
0

تواصل ـ فيصل العتيبي:

أدى إِلْغَاء الإشارات الضوئية الواقعة على امتداد طريق وادي وج “المسيال” بالطائف لصيانتها، وكذلك توحيد مسار الطريق بعد إغلاق بعض من الشوارع الفرعية المؤدية إليه نظير البدء في إكمال نفق جسر “الدلال” إلى ازدحام الطريق بالمركبات وكثرة الحوادث المرورية.

يأت ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الطريق كثافة هائلة للمركبات، وخَاصَّة وقت الذروة عند ذهاب الموظفين إلى مقر أَعْمَالهم، وأَيْضَاً الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، وكذلك عند عودتهم وقت الظهيرة.

وساهمت السرعة الزائدة على الطريق في وقوع عدد من الحوادث المرورية، كما وجد عدد من الطلاب والطالبات صعوبة في الانتقال إلى المسار الآخر، للوصول إلى مدارسهم لعدم وجود جسور مشاة من إشارة الدلال حتى كوبري الملك خالد.

فيما شَهِدَ الطريق انْتِشَاراً لدوريات المرور في أوقات الصباح في الميادين والشوارع، وَتَمَّ فك الاختناقات المرورية في بعض الطرق.

وناشد عدد من المواطنين الجهات المعنية بسرعة إنجاز أَعْمَال الصيانة، حَيْثُ إِنَّ طريق وادي وج “المسيال” يعتبر من أهم الشرايين الرَئِيسِيّة في المحافظة، إِضَافَة إلى مطالبتهم باستحداث مطبات اصطناعية للحد من سرعة بعض السائقين المتهورين، مؤكدين أنهم يقطعون مسافات طويلة مع التحويلات المستحدثة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مقر أَعْمَالهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الطائف.. إصابة مواطن بطلق ناري طائش خلال مشاجرة

الطائف.. إصابة مواطن بطلق ناري طائش خلال مشاجرة

مطار الطائف يكرم موظفاً أعاد حقيبة أموال مفقودة إلى مسافر

مطار الطائف يكرم موظفاً أعاد حقيبة أموال مفقودة إلى مسافر

«تعليم الطائف» تعلن بدء التوقيت الشتوي في جميع المدارس الأحد المقبل

«تعليم الطائف» تعلن بدء التوقيت الشتوي في جميع المدارس الأحد المقبل

«صحة الطائف» تكشف حقيقة وفاة معلمة بمستشفى رنية

«صحة الطائف» تكشف حقيقة وفاة معلمة بمستشفى رنية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية
تدوينات حرة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

المزيد
الحرصُ النبويّ
تدوينات حرة

الحرصُ النبويّ

المزيد
بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
تقارير وحوارات

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

المزيد
أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>