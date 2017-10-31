بسبب أعمال الصيانة.. حوادث مرورية وزحام بطريق وادي «وج المسيال» في الطائف

تواصل ـ فيصل العتيبي:

أدى إِلْغَاء الإشارات الضوئية الواقعة على امتداد طريق وادي وج “المسيال” بالطائف لصيانتها، وكذلك توحيد مسار الطريق بعد إغلاق بعض من الشوارع الفرعية المؤدية إليه نظير البدء في إكمال نفق جسر “الدلال” إلى ازدحام الطريق بالمركبات وكثرة الحوادث المرورية.

يأت ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الطريق كثافة هائلة للمركبات، وخَاصَّة وقت الذروة عند ذهاب الموظفين إلى مقر أَعْمَالهم، وأَيْضَاً الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، وكذلك عند عودتهم وقت الظهيرة.

وساهمت السرعة الزائدة على الطريق في وقوع عدد من الحوادث المرورية، كما وجد عدد من الطلاب والطالبات صعوبة في الانتقال إلى المسار الآخر، للوصول إلى مدارسهم لعدم وجود جسور مشاة من إشارة الدلال حتى كوبري الملك خالد.

فيما شَهِدَ الطريق انْتِشَاراً لدوريات المرور في أوقات الصباح في الميادين والشوارع، وَتَمَّ فك الاختناقات المرورية في بعض الطرق.

وناشد عدد من المواطنين الجهات المعنية بسرعة إنجاز أَعْمَال الصيانة، حَيْثُ إِنَّ طريق وادي وج “المسيال” يعتبر من أهم الشرايين الرَئِيسِيّة في المحافظة، إِضَافَة إلى مطالبتهم باستحداث مطبات اصطناعية للحد من سرعة بعض السائقين المتهورين، مؤكدين أنهم يقطعون مسافات طويلة مع التحويلات المستحدثة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مقر أَعْمَالهم.