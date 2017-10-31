إزالة 47 حوشاً مخالفاً بمساحة 30 ألف متر2 بمكة (صور)

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أزالت بَلَدِيَّة العمرة الفرعية بمكة الْمُكَرَّمَة تعديات في مخطط عشوائي على مساحة نحو 30.000 ثلاثين ألف متر مربع واقعة في نطاق البَلَدِيَّة.

أَوْضَحَ ذلك رئيس بَلَدِيَّة العمرة الفرعية، المهندس خالد بن عبدالله سندي، مُؤكِّدَاً اسْتِمْرَار الجهود في حماية الأراضي من التعديات، وذلك إنفاذاً لتوجيهات أمين العاصمة المُقَدَّسَة، وحرصاً على حماية الأراضي والممتلكات العامة.

وقال سندي: إن الأراضي التي تم الاعتداء عليها كانت محاطة بعقوم ترابية بطريقة عشوائية بدون صكوك أو تراخيص نظامية، مُضِيفَاً أن المخطط عشوائي وهو عبارة عن بتر خرسانية وأسوار حديثة الإنشاء، وجميعها تَمَّت إزالتها بمشاركة ودعم شرطة البلديات، وعدد من الجهات المعنية برئاسة المهندس معتصم بازرعة رئيس قسم مراقبة البناء بالبَلَدِيَّة.

مِنْ جِهَتِه، قَالَ مساعد رئيس قسم مراقبة البناء مساعد الراجحي المشرف على الإزالات، إن عدد الأحواش المخالفة التي تَمَّت إزالتها (سبعة وأربعون حوشاً مبنية بالبلك الأَسْمَنْتي) تَمَّت إزالتها كلياً، كما تم إزالة بتر لمخطط عشوائي ليصبح إِجْمَالي ما تم إزالته بمساحة ٣٠ ألف متر مربع.

الجَدِير بِالذِّكْرِ، أن أمانة العاصمة المُقَدَّسَة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، لا تألو جهداً في مُتَابَعَة كافة المواقع التي قد تشهد تعديات وتقوم بإزالتها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين دون تهاون.