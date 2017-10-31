القبض على 168 مخالفاً و35 مشتبهاً في حملات لإدارة المجاهدين بمكة (صور)

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كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة، طلال صالح السلمي، عن تمكن دوريات المجاهدين بمنطقة مكة المكرمة من القبض على 168 شخصاً من مخالفي نظام الإقامة والعمل وتم تسليمهم للإيواء.

كما أكد “السلمي” أنه تم إلقاء القبض على 35 شخصاً حالة اشتباه، وكذلك القبض على شخص إفريقي قاوم أفراد المجاهدين مما أدى إلى إصابة أحد الأفراد في يده، وبعد السيطرة عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 18 حبة كبتاجون، وخمس قطع حشيش، ومبلغ 5500 ريال سلموا جميعهم للجهات المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن تلك العمليات جرت في الفترة من تاريخ 1438/12/19 هـ حتى تاريخ 1439/1/19هـ وذلك أثناء قيامهم بواجبها الميداني ضمن الحملات الأمنية المشتركة.

وأشار إلى أن تلك العمليات تمت بمتابعة من مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة عوض الله معوض القثامي، حيث قدم شكره لجميع من شارك في الحملات بقيادة رئيس دوريات المجاهدين بقطاع العاصمة المقدسة مهند عبيدالله ربيقان والأفراد المشاركين على جهودهم المبذولة في الميدان، وحثهم على بذل المزيد في حفظ أمن وأمان هذه البلاد.