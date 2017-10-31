طريقة تجعل ساعة «أبل» الذكية مشحونة طوال الوقت

تواصل – وكالات:

تتمتع ساعة أبل الذكية بالعديد من المميزات التي يتطلع إليها أي مستخدم آي فون، لكن ما يؤخذ عليها كبقية الساعات الذكية الأخرى هو نفاد شحن بطاريتها سريعاً، ما يجعل المستخدمون مضطرون لحمل كابل الشحن ومحول الطاقة أو قاعدة الشحن معهم باستمرار أينما ذهبوا، وهذا الأمر صعب في حد ذاته.

من هنا جاءت فكرة شاحن “Pantheon Portable Wireless” حلاً ذكياً ومثالياً لهذه المشكلة التي تؤرق المستخدمين دائماً، وهي بقاء ساعتهم الذكية “أبل ووتش” مشحونة طوال الوقت.

يتميز شاحن “بانثيون” بتصميم مثالي ببطارية ليثيوم آيون سعتها 700 ميللي أمبير، قادرة على شحن ساعة الجيل الثالث من “أبل ووتش” مرتين، و3 مرات الجيل الأول، بسعر 39.99 دولاراً.

ونظراً لصغر حجم الشاحن اللاسلكي يمكن تعليقه في ميدالية مفاتيح السيارة أينما ذهب المستخدم، ويمكن استخدامه كقاعدة شحن طوال الليل للشاحن والساعة في آن واحد.

تم اختبار الشاحن من قبل شركة أبل، وحصل على شهادة موثقة من الشركة الأمريكية بأنها تتوافق مع جميع متطلبات الجودة والسلامة والأمان.