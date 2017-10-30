«النقل» تكشف عن الطرق الأعلى في تسجيل نسبة تجاوز سرعة السير

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كشفت وزارة النقل عن أعلى طرق المملكة تجاوزًا للسرعة المحددة، على رأسها طريق المجمعة – حفر الباطن بنسبة بلغت 58%، وفي المرتبة الثانية طريق السليّل – الرياض بنسبة 54% في سبتمبر الماضي، وفي المرتبة الثالثة جاء طريق الرياض – بيشة بنسبة 53%.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض سلمان الضلعان، اليوم الاثنين، أنّ الوزارة شرعت في تثبيت 7 شاشات إلكترونية “رادار” تعمل بالطاقة الشمسية تعرض للسائقين في طرق الرياض سرعتهم، وذلك ضمن خططها لرفع مستوى السلامة وتخفيض معدل وفيات حوادث الطرق.

وأفادت تقارير صادرة عن وزارة النقل، بأن هناك علاقة مطردة بين تجاوز السرعة أثناء القيادة والحوادث المرورية، لذا عملت الوزارة على وضع شاشات على بعض الطرق لتنبيه السائقين بمقدار سرعة مركباتهم أثناء المرور بها.