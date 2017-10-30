وظائف أكاديمية للإناث بكلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز

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أعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، عن توفر وظيفة (معيدة) لتخصص الهندسة الصناعية طالبات عدد (1)، ولتخصص الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1439/1438هــ.

واشترطت الكلية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على الدرجة الجامعية في أحد التخصصات المطلوبة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها بتقدير لا يقل في البكالوريوس عن جيد جدا، وأن لا يتجاوز عمر المتقدمة (30) سنة، وكذلك أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التو فل، أو STEP أو IELTS، علاوة على اجتياز المتقدمة للمقابلة الشخصية.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم خلال الدوام الرسمي إلى مكتب وكيلة كلية الهندسة بمبنى رقم 64، غرفة رقم 201 أ، أو العنوان البريدي ص.ب 80204 جدة 21589 على البريد الالكتروني mailto:engg@kau.edu.sa، وذلك من تاريخ 9 /2 /1439هــ حتى 22 /3 /1439هــ، مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمدة، وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي تم اجتيازها إن وجدت.