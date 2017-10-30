بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن يُفاجأ بـ3 ملايين ريال راتباً في حسابه

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

مواطن ينحر نفسه بعد قتل زوجته طعناً بالسكين في مكة 

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

تعرّف على رد «حساب المواطن» بشأن بدء الصرف للمستفيدين

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى

بعد توصية «الشورى» بتعيين خريجات التربية..مغردات يشعلن «تويتر»: ننتظر البشرى
0

تواصل – الرياض

بعد تصريحات الدكتورة أسماء الزهراني، عضو مجلس الشورى، التي أكدت فيها أن توصية رُفعت من مجلس الشورى للمقام السامي، بخصوص تعيين خريجات كليات التربية الانتظام والانتساب، بعد طول انتظار، دشنت خريجات كلية التربية وسم بعنوان #بشري_لخريجات_كليات_التربية، استبشروا فيه بقرب تعيينهن، بعد طول انتظار.

وقالت الدكتورة أسماء الزهراني عضو مجلس الشورى، أستاذ مساعد الأدب والنقد، إن مجلس الشورى جهة تشريعية. تصدر عنه التوصيات مرفقة بتقارير المؤسسات وترفع جميعها للمقام السامي للتوجيه بشأنها، وأنه تم رفع التوصية بتعيين خريجي كليات التربية.

قال بندر العفيشان، الناشط والمهتم بملف نقل الظروف الخاصة وملف نقل المعلمين: تأكيداً لما سبق بما يخص التوصية، أكدت عضو مجلس الشورى د.أسماء الزهراني، أن “التوصية عند المقام السامي”.

أما حساب تجمع كليات التربية، فطالب الدكتورة أسماء الزهراني بمتابعة التوصية الخاصة بخريجات كلية التربية، وتبشر الخريجين والخريجات بما هو خير لهم.

وقال عبدالله عبدالعزيز‏: “هناك توصيه من مجلس الشورى لخريجات التربية وخريجي وخريجات المجتمع، إذا طبقت على أرض الواقع ونفذت نقول للجميع مبروك”.

ولكن طالب فيصل الشمري بالتريث في نقل المعلومات، وقال لابد من الانتظار حتى تصدر الأخبار رسمياً، أما الدكتور عبدالعزيز الزير‏ فقال “بداية انفراج حقيقي”.

وقالت يارا الجهني‏: “لكل من ساند قضيتنا لهم نصيب من دعواتنا، فأنتم الصوت الحقيقي للمواطن”، وقال محمد بن صالح المطلق‏: “يارب فرحة لمن طال انتظارهن”.

وقال أحمد العايد‏، “خريجات كليات التربية انتظرن سنين حلم الوظيفه، حاسس بمعاناتكن، الله يوفق كل خريج وخريجه”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استدعاء مُلاك العقارات الواقعة ضمن تطوير منطقة مكة لتعويضهم

استدعاء مُلاك العقارات الواقعة ضمن تطوير منطقة مكة لتعويضهم

«المرور»: عرض المخالفات على شاشة التلفزيون السعودي

«المرور»: عرض المخالفات على شاشة التلفزيون السعودي

نجران.. ضبط سيارة محملة بأسماك مجهولة المصدر وإتلاف 300 كجم (صور)

نجران.. ضبط سيارة محملة بأسماك مجهولة المصدر وإتلاف 300 كجم (صور)

في «الشورى»: مطالبة بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات وسرعة تعيين خريجي الحاسب

في «الشورى»: مطالبة بتعويض المواطنين عن سوء خدمات الاتصالات وسرعة تعيين خريجي الحاسب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>