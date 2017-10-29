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موظفات مركز «غراس» لذوي الاحتياجات بدون راتب منذ 6 أشهر.. و«عمل جازان» يرد

موظفات مركز «غراس» لذوي الاحتياجات بدون راتب منذ 6 أشهر.. و«عمل جازان» يرد
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جازان – نايف عريشي:

تعاني موظفات مركز غراس لذوي الاحتياجات الخاصة التابع للجنة التنمية الاجتماعية بجازان من انقطاع رواتبهن منذ ٦ أشهر وحتى الآن، مناشدين وزير العمل التدخل العاجل بعد عجزهم من صمت فرع العمل بجازان.

هناء إبراهيم عقيلي أخصائية في مركز غراس تحدثت لـ”تواصل” عن معاناتها منذ ستة أشهر، حيث لم تستلم سوى نصف راتب شهر رمضان، وقالت إنها مغتربة عن أسرتها وتأتي من فرسان من أجل هذا العمل والذي يستمر من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وطالبت هناء بصرف رواتبها حتى تفي بالالتزامات المالية من دفع إيجار الشقة والمواصلات، وحتى احتياجاتها الأساسية يتم تحويلها لها من أسرتها من فرسان، متسائلة أين وزارة العمل من هذا الموضوع خاصة بعد زيارة لجنة من العمل ورصدها لما نعانيه.

الأخصائيات جمعة مغفوري ورابعة زيلعي وعائشة مجممي ومجيدة راجح ولطيفة أبوبكر يؤكدن أنهن يعملن بكل تفاني وإخلاص من أجل فئة غالية على الجميع، وهم ذوي الإحتياجات الخاصة ويضفن أنهن يعملن صباح مساء من أجل هذه الفئة ويتحملن الظروف المادية بعد توقف رواتبهن منذ ٦ أشهر ويتسائلن متى سيشعر المسؤول بوزارة العمل بمعاناتنا.

“تواصل” بدورها تواصلت مع مديرة المركز حمدة العبسي والتي أكدت أن التأخر في صرف الرواتب يعود إلى عدم تجاوب الوزارة وتجاهلها للمركز رغم أهميته في تقديم الخدمات الصحية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن الموظفات مع انقطاع رواتبهن إلا أنهن يعملن بكل جهد وتفاني والذي كان له الأثر البالغ في تحسن حالات كثيرة وهذا بفضل الله أولاً ثم بفضلهن، ومن حقهن المطالبة بمرتباتهن بعد ٦ أشهر من التوقف خاصةً أن منهن مغتربات عن أسرهن والبعض تصرف على أسر كبيرة ، مطالبة الوزارة بالتدخل وحل المعاناة التي تواجه المركز حتى لا يتم حرمان ذوي الإحتياجات الخاصة من خدمات المركز.

من جانبه، قال مدير مكتب العمل بجازان أحمد القنفذي: إنه سيكون هناك حلول تضمن حقوق الموظفات وصرفها ومعالجة المشكلة جذرياً، مؤكداً أن فترة الانتظار لن تطول.

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