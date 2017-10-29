توقعات بانتقال موجة الغبار إلى مناطق جديدة بالمملكة غداً

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توقع خبراء طقس أن تتحرك موجة الغبار، والتي أثرت على عرعر وسكاكا ورفحاء، نحو الشرق والجنوب الشرقي، وذلك خلال يوم غد الاثْنَيْنِ.

وبِحَسَبِ موقع “الطقس العَرَبِيّ”، فإن مناطق جديدة من المملكة مثل حائل والقصيم وحفر الباطن ستتأثر بالموجة الغبارية (مع اسْتِمْرَار تأثر رفحاء)، فيما تتراجع وتنحسر الغبار بشكل تَدْرِيجِي عن عرعر وسكاكا والقريات وطريف.

واعتباراً من صباح الاثْنَيْنِ، تعبر جبهة هوائية باردة بَدْءَاً من القريات؛ ومن ثم تطال طريف وعرعر وسكاكا، بحيث تعمل إزاحة الكتلة الغبارية عن أجواء تلك المناطق والدفع بها نحو الشرق والجنوب الشرقي، حيث تهب رياح شمالية غربية معتدلة إِلَى نشطة السرعة على الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، تعمل على تنظيف الأجواء من الغبار، وتحولها السماء بشكل تَدْرِيجِي لتصبح غَالِبَاً صافية، إِضَافَة إِلَى خفض درجات الحرارة بمشيئة الله.

وَأَشَارَ الخبراء إلى اسْتِمْرَار تعرض رفحاء إلى أجواء مغبرة، نهار غد الاثْنَيْنِ، فيما تمتد موجة الغبار نحو حائل والقصيم وحفر الباطن وغرب الكويت بشكل تَدْرِيجِي، حيث تتحول الأجواء لتصبح مغبرة لكن بحدة أقل مقارنة مع نهار الأحد، حيث يتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية على تلك المناطق إلى حدود 800 – 3000 متر.

ونصح الخبراء المواطنين بضرورة اتخاذ عدد من التدابير والإِجْرَاءَات الوِقَائِيّة، حيال هذه التطورات، أبرزها: