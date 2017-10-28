«إختراع وطني» في مجال جراحة الأذن بجامعة الملك سعود

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تواصل – فريق التحرير:

حقق فريق طبي سعودي بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود إنجازاً طبياً جديداً في مجال زراعة القوقعة، باستخدام ” الملقط H2 للقوقعة “الذي تم اختراعه بمركز الملك عبدالله التخصصي للأذن بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالرياض.

وقالت الدكتورة رؤى حلواني استشارية الأنف والإذن والحنجرة: إن الملقط تمت صناعته في النمسا، حيث يساعد على حمل أقطاب القوقعة بشكل ذاتي، مشيرةً إلى أن هذه الطريقة تمكن الجراح من إدخال الزرعة للقوقعة بطريقة سلسة.

وأشارت إلى أن الجهاز ” الملقط H2 للقوقعة ” هو ثالث جهاز يتم اختراعه في مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن.

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