«حقوقكم أمانة» تُطلق الحملة الثالثة لإيصال أموال المساهمات المتعثرة

تواصل- فريق التحرير:

تستكمل لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار “تصفية”، مطلع الأسبوع المقبل حملة «حقوقكم أمانة 3»؛ بهدف إيصال الأموال العائدة لمواطنين في مساهمات متعثرة لم يتقدموا للجنة خلال السنوات الماضية والوصول لهم وإرجاع حقوقهم؛ حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من حقوق للمساهمين في الحملتين الأولى والثانية أكثر من نصف مليار ريال.

وتسعى اللجنة من خلال الحملات التي تطلقها للوصول لكافة المساهمين أو ورثتهم، وتدعو الجميع إلى دعم هذه الحملة التي يشكل طول عمر المساهمات فيها تحدياً لكافة للعاملين بالحملة.

وثمنت اللجنة دور المواطنين في نشر رسالة الحملة ومساهمتهم بإنجاح المرحلتين الأولى منها، حاثة المساهمين الذين لم يتقدموا وأقربائهم على مراجعة الموقع الإلكتروني للجنة www.recc.mci.gov.sa ، للوصول إلى أسماء المستحقين من المستثمرين في المساهمات العقارية المتعثرة التي تمت تصفيتها سابقاً، ومن ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني أو مقر اللجنة.