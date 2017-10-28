قضايا «التحرش» تهز الأحزاب البريطانية.. ارتكبها برلمانيون ومسؤولون

تواصل- سامر محمد:

اتهم نواب كبار في مجلس العموم البريطاني أحزابهم بعدم التعامل بالجدية الكافية مع الادعاءات بوقوع عمليات تحرش ومضايقات جنسية، على الرغم من سنوات من التحذيرات، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وفي ضوء الكشف عن تورط نواب بريطانيين في انتهاكات جنسية، دعا “جيريمي كوربين” رئيس حزب العمال البريطاني، أي شخص تعرض لمضايقات أو انتهاكات بالإبلاغ عنها، وتحدث عن أن أي برلماني تورط في سلوك جنسي غير منضبط لابد من محاسبته على أفعاله.

كان أعضاء في البرلمان من أحزاب مختلفة أثاروا قضية التحرش الجنسي داخل أحزابهم، بعد وقف البرلماني “جاريد أومارا” المنتمي لحزب العمال بسبب الاتهامات الموجهة إليه عن ارتكاب انتهاكات جنسية.

ولفت “كوربين” إلى أن الانتهاك والاعتداء الجنسي ضد المرأة على يد الرجال ليس محصوراً في أي كيان أو مكان عمل أو معهد واحد.

ورصدت الصحيفة عدد من الانتهاكات الجنسية على يد أعضاء في البرلمان من أحزاب مختلفة بينها المحافظين والعمال، كما أبرزت دعوة “كوربين” ورئيسة الوزراء البريطانية “تريزا ماي” لأي موظفة في البرلمان تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسي بالتواصل مع السلطات في مجلس العموم أو إبلاغ الشرطة رسمياً.