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مدني الجوف يحذر من «شبه انعدام الرؤية»

مدني الجوف يحذر من «شبه انعدام الرؤية»
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تواصل – فريق التحرير

حذر المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش الرويلي، من انتشار أتربة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة (٥:٠٠) إلى الساعة (٩:٠٠) صباح اليوم (الأحد) تشمل دومة الجندل – سكاكا – طبرجل – القريات، والأجزاء المجاورة، وذلك بناءا على تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح الرويلي أن هذه التنبيهات تتواصل في ظل استمرار النشاط للرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من (١كم).

وبناءً على ذلك دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

كما طالب الجميع بمتابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها، منوهًا إلى أنه لمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات فيمكن متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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