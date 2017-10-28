الجبير: ما يحدث تجاه قطر مقاطعة وليس حصارا.. والمملكة لا تتسامح مع الإرهاب

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رفض وزير الخارجية عادل الجبير، وصف ما يحدث من قبل المملكة تجاه قطر بالحصار قائلا ‘‘إنها فقط مقاطعة لرفضها النهج الذي تسير عليه‘‘.

وحول ادعاءات الحصار، تساءل الجبير: “هل ترى السعوديين يحلقون بطائراتهم في سماء قطر؟ هل تحاصر السفن الحربية السعودية موانئ قطر؟ بالطبع لا.. إنها مجرد مقاطعة.. إننا لا نريد التعامل معك ما دمت أنت مُصرّ على انتهاج نفس الأسلوب“.

وأوضح خلال حوار عقده في المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا: أنه إذا كنت تريد أن تعامل كجارٍ جيدٍ لا يجب أن تفعل ذلك، مضيفا “وبالتالي إذا أرادت قطر أن تكون جارًا جيدًا عليها أن تغير أسلوبها، وأن تتجه نحو المسار الصحيح“.

وتابع الجبير قائلا “المملكة لن تتسامح يوما إذا تعلق الأمر بالإرهاب أو بتمويله، موضحًا أن السعودية تبذل جهودًا ضخمة للقضاء على الإرهاب من خلال السيطرة على النظام المصرفي والتعليمي“.

وقال الجبير ‘‘إن المشكلة الأساسية فيما يتعلق بمسألة قطر ليست في تمويل الإرهاب، بل في إيوائها لأشخاص مطلوبين قضائيًا وتمويل إرهابيين، وعدم محاكمتهم، وتدخلها في شئون الدول الأخرى والعمل على زعزعة استقرارهم‘‘.

وبين وزير خارجية المملكة، أن مشكلة القطريين الرئيسية تتمثل في أنهم يعانون من حالة دائمة من الإنكار، وبالتالي لا يعترفون بوجود مشكلة لديهم، ويحاولون تحريف القضية.

وأشار إلى أن هناك قضايا أكبر بكثير يجب تتعامل معها المملكة، بما فيها تلك التي تتعلق بإيران وسوريا واليمن، موضحًا أنه “إذا تمكنا من تغيير سلوك قطر، فسنُحصّن ونقوي مجلس التعاون الخليجي في وجه الإرهاب والتطرف.”