بتقنية هي الأولى في العالم.. «جلاكسي X» يتحدى «آيفون X»

تواصل – وكالات:

كَشَفَت تقارير صحفية عديدة عن تسريبات متعلقة بهاتف شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية المرتقب “جلاكسي X”.

وقالت مجلة “فوربس” الأمريكية: إن “الهاتف الجديد سيكون بمثابة تحدٍّ قوي ومباشر لأيقونة “أبل” الجديدة (آيفون X)”، مُشِيرَة إلى أن الهاتف الجديد تم تسجيل براءة اختراع جديدة خَاصَّة به في المكتب الكوري الجنوبي لحقوق الملكية الفكرية.

وتتعلق براءة الاختراع الجديدة بتصميم لـ”جلاكسي X” يجعله هاتفاً قابلاً للطي، وسيكون بتلك الطريقة الهاتف المرتقب ذكياً ذا إمْكَانَات متميزة، وفي الْوَقْت نَفْسه، شبيها بهواتف “الفليب” التقليدية السابقة.

وتشير براءة الاختراع، أن “جلاكسي X” سيكون بشاشتين لمسيتين، ولن يكون مزوداً بلوحة مفاتيح، كما في هواتف “فليب” القديمة، كما أن الهاتف سيدعم أَيْضَاً مستشعر بصمة الإِصْبَع.

وتوضح براءة الاختراع أَيْضَاً أن وجود شاشتين لمسيتين، سيتيح للمستخدم تشغيل أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، مثل مشاهدة مقطع فيديو وتصفح مواقع التواصل أو أخبار بعينها.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية النقاب عن هاتفها الأيقوني المرتقب خلال عام 2019، أو في أواخر 2018.