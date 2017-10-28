362 ألف موظف بالقطاع الخاص تجاوزت أعمارهم 60 عاماً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

أول صورة لعضو الهيئة المصاب بالرصاص في عسير

أول صورة لعضو الهيئة المصاب بالرصاص في عسير

المفاجآت تتوالى في قضية المعلمة الوهمية «أمل الغامدي».. وقانوني يؤكد: تزوير وفساد

المفاجآت تتوالى في قضية المعلمة الوهمية «أمل الغامدي».. وقانوني يؤكد: تزوير وفساد

مصادر: توجيهات بدراسة طلبات إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية

مصادر: توجيهات بدراسة طلبات إعفاء ذوي الظروف الخاصة من القروض العقارية

حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تكراراً: متى الصرف؟

حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تكراراً: متى الصرف؟

362 ألف موظف بالقطاع الخاص تجاوزت أعمارهم 60 عاماً

362 ألف موظف بالقطاع الخاص تجاوزت أعمارهم 60 عاماً
0

 

تواصل – الرياض:

كَشَفَت بيانات حُكُومِيّة عن أن عدد العاملين والموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عَامَاً في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام الْجَارِي، بلغ نحو 361 ألفاً و942 موظفاً، شكَّل الأجانب منهم نحو 96 في المائة من إِجْمَالي العاملين.

ووَفْقَاً لـ “الاقتصادية” فقد أوضحت البيانات الحُكُومِيّة، أن عدد الأجانب الذين تخطت أعمارهم 60 عَامَاً وما زالوا مسجلين في “التأمينات الاجْتِمَاعِيّة” بلغ نحو 326087 أجنبياً، مقابل 35855 موظفاً سعوديّاً في هذا العمر.

وشكل الموظفون الذكور نحو 95.8 في المائة ممن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، حيث بلغ عددهم 346664 موظفاً، مقابل 15278 موظفة. ويعمل نحو 55 في المائة من هؤلاء الموظفين في قِطَاعَي التعليم والتدريب والصحة.

يُشَارُ إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في “كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحُكُومِيّة والخَاصَّة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأَفْرَاد، إِضَافَةً إلى اختصاصي شؤون الأَفْرَاد”.

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أَيْضَاً “كاتب شؤون الأَفْرَاد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إِضَافَةً إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية”.

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين، أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعديل صلاحية تأشيرات العمل للقطاع الخاص لـ«سنة واحدة»

تعديل صلاحية تأشيرات العمل للقطاع الخاص لـ«سنة واحدة»

التأمينات: 45% من المواطنين بالقطاع الخاص لا تتجاوز رواتبهم 3 آلاف ريال

التأمينات: 45% من المواطنين بالقطاع الخاص لا تتجاوز رواتبهم 3 آلاف ريال

العمل: 90% من شركات القطاع الخاص تتهرب من توظيف المواطنين

العمل: 90% من شركات القطاع الخاص تتهرب من توظيف المواطنين

تقرير اقتصادي: راتب المواطن «ضِعف الأجنبي» في القطاع الخاص والعائلي

تقرير اقتصادي: راتب المواطن «ضِعف الأجنبي» في القطاع الخاص والعائلي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد
«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>