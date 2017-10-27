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أسعار النفط تقترب من 60 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تقترب من 60 دولاراً للبرميل
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تواصل – وكالات:

استقرت أسواق النفط اليوم الجمعة، وارتفعت أسعار خام برنت لتقترب من الـ60 دولاراً للبرميل، بدعم من تصريحات لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم فيها تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرنتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ثلاثة سنتات أو 0.05% إلى 59.33 دولار للبرميل.

ويزيد برنت حالياً بمقدار الثلث عن أدنى مستوياته في 2017 التي لامسها في يونيو الماضي، وبلغ مستويات لم يسجلها منذ منتصف 2015.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 52.61 دولار للبرميل متراجعا ثلاثة سنتات أو 0.06% عن الإغلاق السابق، لكنه ارتفع بمقدار الربع عن أدنى مستوياته في 2017 التي سجلها في يونيو.

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