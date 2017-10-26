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4 أضرار يسببها السكر للدماغ

4 أضرار يسببها السكر للدماغ
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تواصل- وكالات:

السكر أحد المواد المسبّبة للإدمان، وبذلك يعتبر أكثر “المخدرات” انتشاراً واستهلاكاً؛ حيث يؤدي تناول السكريات إلى اشتهاء المزيد منها، في الوقت الذي لا توفر فيه أية فائدة للجسم، بل تتسبب في مشاكل صحية ومضاعفات عديدة تبدأ بمقاومة الجسم للأنسولين ومرض السكري وزيادة الوزن. إلى جانب ذلك، يؤذي السكر الدماغ بعدة طرق.

إليك كيف ذلك؟

الإدمان: ينتج عن تناول السكريات إطلاق هرمون الدوبامين الذي يزيد اشتهاء أكل السكريات، ويسبب التوتر عندما لا تتوفر الفرصة للحصول عليها. الدوبامين مادة تفرزها الدماغ عند تناول المواد المسببة للإدمان.

القدرات المعرفية: وجدت دراسة نُشرت عام 2014 أن للسكر تأثير سلبي يضعف القدرات المعرفية للدماغ ومنها الذاكرة.

الاكتئاب: يؤدي استهلاك السكر إلى شعور بالاكتئاب بعد إحساس مؤقت بالبهجة، وقد وجدت دراسات أن السكر يزيد مستوى الاكتئاب بشكل بالغ في حال وجوده.

الخرف: توصلت أكثر من دراسة إلى أن استهلاك السكر يزيد مخاطر الإصابة بالخرف والزهايمر، وأن الحد منه يعتبر من طرق الوقاية.

 

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