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تعاني من تضخم نادر.. جراحة دقيقة تعيد وظيفة «القولون» لطفلة بنجران

تعاني من تضخم نادر.. جراحة دقيقة تعيد وظيفة «القولون» لطفلة بنجران
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران، بفضل الله، من إجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر عامين كانت تعاني من تشوه بالأمعاء الغليظة، عبارة عن تضخم من النوع النادر بالقولون؛ لعدم وجود خلايا عصبية بثلاثة أرباع القولون.

وأوضحت الصحة أنه بعد استكمال الإجراءات العلاجية لمثل تلك الحالات أدخلت الطفلة لغرفة العمليات تحت إشراف استشاريين في قسم جراحة الأطفال والتخدير، وتم إجراء العملية واستئصال الجزء المشلول من القولون، وإعادة توصيل الجزء المتبقي بفتحة الشرج بكل نجاح بفضل من الله.

وساهم هذا التدخل الجراحي الدقيق في إعادة حيوية ووظيفة القولون وتحسن الحالة العامة للطفلة، وتقرر خروجها من المستشفى على أن يتم متابعة حالتها بالعيادة الخارجية، يذكر أن نسبة حدوث هذا التشوه النادر 1 لكل 5000 مولود حي، ويشار إلى أن قسم جراحة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران متخصص في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وجراحات اليوم الواحد للمواليد والأطفال حتى عمر 14 سنة.

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