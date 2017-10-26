«ترامب» ينوي منع لاجئي 11 دولة معظمها إسلامية من دخول أمريكا

تواصل – وكالات:

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوماً جديداً حول الهجرة استبدل به المرسوم المنتهي بمرسوم جديد يستثني فيه 11 دولة من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي ذلك المرسوم الجديد بعد تراجع كبير في قبول طلبات المهاجرين في عهد ترامب، الذي خفض العدد لـ 53 ألفاً، كما حدد العدد الأقصى للسنة المالية 2018 بـ45 ألف مهاجر، بعكس الرئيس السابق باراك أوباما الذي حدد عدد اللاجئين الذين سيتم استقبالهم خلال السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر 2017 بـ110 آلاف شخص بحسب ‘‘دويتشه فيله‘‘.

من جانبها، قالت جنيفير هيغينز المديرة المساعدة لشؤون اللاجئين في هيئة الجنسية وخدمات الهجرة الأمريكية، إن مقدمي الطلبات سيواجهون بعد المراجعة إجراءات تدقيق “معززة” تشمل مراقبة حضورهم واتصالاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن “أمن الشعب الأمريكي أولويتنا الأولى”.

أما المسؤولون فقد رفضوا تحديد الدول الـ11 المعنية لكنهم قالوا ‘‘إنها نفسها التي كانت على قائمة صدرت عام 2015 لدول تخضع لإجراءات أكثر تشدداً وتتطلب “استشارة أمنية”.

وقالت وكالات اللاجئين: ‘‘إن الدول المعنية يمكن أن تكون: مصر، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، وكوريا الشمالية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا، واليمن‘‘.

وكل هذه الدول باستثناء كوريا الشمالية بلدان غالبية سكانها من المسلمين، وكانت في الماضي المصدر الأكبر لطلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة. كما تشكل هذه الدول نحو نصف اللاجئين الوافدين إلى الولايات المتحدة في السنة المالية 2017.