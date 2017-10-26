رفحاء.. لجنة للتحقيق في تسليم مواطن رحم زوجته بدلاً من جنينها المتوفى

تواصل – واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اللجان المكلفة بِالتَّحْقِيقِ في واقعة تسليم مُسْتَشْفَى رفحاء العام أحد المواطنين في المحافظة رحم زوجته بَدَلاً من جنينه المُتَوَفَّى، وما ترتب على الموضوع من ملابسات وإِجْرَاءَات دفن بالخطأ.

كما وجه سُمُوّه، محافظ رفحاء المكلف بمتابعة الحالة الطبية للمريضة المواطنة زوجة صاحب الشكوى محمد بن سليمان الشمري التي استؤصل رحمها وأسقط جنينها لأسْبَاب طبية؛ وَذَلِكَ لِلاطمئنان على صحتها واكْتِمَال شفائها، والرفع بنتائج ذلك، وتشكيل لجنة تحقيق طبية متخصصة ومحايدة لإيضاح ملابسات الحادث والخروج بنتائج وتوصيات لمعالجة الأخطاء التي وقعت ومحاسبة المتسببين، وتلافي حدوثها، والرفع بالتوصيات عاجلاً.

وَشَدَّد أمير الشمالية في توجيه عاجل لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة على أهمية دراسة مستوى الجودة بمُسْتَشْفَى رفحاء العام، ومدى تطبيق المُسْتَشْفَى للمعايير القياسية للجودة المقررة من وزارة الصحة، ورفع مستوى الجودة بما يضمن تلافي الأخطاء الطبية والإجرائية، والرفع بذلك عاجلاً، وكذلك إعداد تقرير متكامل لمستوى جودة الخدمات الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمنطقة الحدود الشمالية وَفْقَ معايير الجودة المقررة بوزارة الصحة.

وَأَكَّدَ على أهمية تقصي الحقائق بدقة وبحث الأسْبَاب، وتحديد المسؤوليات بكل وضوح وشفافية؛ تَمْهِيدَاً لاتخاذ الإِجْرَاءَات المناسبة، واعتماد الحلول الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الأخطاء المؤسفة مستقبلاً.