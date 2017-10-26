شركة «تطوير التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن مجالات العمل والتخصصات المطلوبة هي “مجالات التعليم والتدريب والتطوير، كما بين أن مدن العمل هي (مكة المكرمة، الجبيل، الدمام، بريدة)،

وجاءت الوظائف المعلن عنها كالتالي:

1ـ أخصائي تحليل سلوكي تطبيقي.

2ـ أخصائي علاج بالفن.

3ـ أخصائي بصريات.

4ـ أخصائي سمعيات.

5ـ أخصائي اضطرابات نطق وتخاطب.

6ـ أخصائي علاج طبيعي.

7ـ أخصائي علاج وظيفي.

8ـ أخصائي اجتماعي.

9ـ أخصائي علم نفس إكلينيكي.

10ـ أخصائي تعدد العوق.

11ـ أخصائي إعاقة ذهنية.

12ـ أخصائي اضطرابات سلوكية.

13ـ أخصائي توحد.

14ـ أخصائي تدخل مبكر.

15ـ أخصائي تربية خاصة.

16ـ مدير مركز التربية الخاصة.

ووفقاً للشركة، فيمكن التقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا) في موعد أقصاه 2017/11/24م.