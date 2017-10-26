شركة «تطوير التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

بالأسماء.. ترشيح 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية

إطلاق نار على عضو هيئة الأمر بالمعروف بجوار كلية بنات ظهران الجنوب

إطلاق نار على عضو هيئة الأمر بالمعروف بجوار كلية بنات ظهران الجنوب

ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع «حزب الله» آخر على حدودنا

ولي العهد: حرب اليمن ستستمر لمنع «حزب الله» آخر على حدودنا

التعليم: إلغاء «نظام فارس» غير صحيح

التعليم: إلغاء «نظام فارس» غير صحيح

شركة «تطوير التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة

شركة «تطوير التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة
0

 

تواصل – الرياض:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة عن عدد من الوظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن مجالات العمل والتخصصات المطلوبة هي “مجالات التعليم والتدريب والتطوير، كما بين أن مدن العمل هي (مكة المكرمة، الجبيل، الدمام، بريدة)،

وجاءت الوظائف المعلن عنها كالتالي:

1ـ أخصائي تحليل سلوكي تطبيقي.
2ـ أخصائي علاج بالفن.
3ـ أخصائي بصريات.
4ـ أخصائي سمعيات.
5ـ أخصائي اضطرابات نطق وتخاطب.
6ـ أخصائي علاج طبيعي.
7ـ أخصائي علاج وظيفي.
8ـ أخصائي اجتماعي.
9ـ أخصائي علم نفس إكلينيكي.
10ـ أخصائي تعدد العوق.
11ـ أخصائي إعاقة ذهنية.
12ـ أخصائي اضطرابات سلوكية.
13ـ أخصائي توحد.
14ـ أخصائي تدخل مبكر.
15ـ أخصائي تربية خاصة.
16ـ مدير مركز التربية الخاصة.

ووفقاً للشركة، فيمكن التقديم عبر الرابط التالي (اضغط هنا) في موعد أقصاه 2017/11/24م.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المنيف» يوضح سبب اختفاء 30 اسماً من الوظائف الإدارية للنساء

«المنيف» يوضح سبب اختفاء 30 اسماً من الوظائف الإدارية للنساء

بالأسماء.. «المدنية» تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة

بالأسماء.. «المدنية» تدعو 270 متقدمة على الوظائف الإدارية للمطابقة

«الاستثمارات العامة»: نهدف لتوفير 20 ألف وظيفة جديدة للمواطنين

«الاستثمارات العامة»: نهدف لتوفير 20 ألف وظيفة جديدة للمواطنين

«العاتي»: الصندوق الاستثماري السعودي سيساعد الباحثين عن الوظائف حول العالم (فيديو)

«العاتي»: الصندوق الاستثماري السعودي سيساعد الباحثين عن الوظائف حول العالم (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف قصة «مشعل الشهراني» من رجل إطفاء لأول مبتعث ينضم لـ«ناسا»

المزيد
«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر
تقارير وحوارات

«المدارس الأهلية» تثقل كاهل أولياء الأمور.. مبانٍ متواضعة وزيادة رسوم بدون مبرر

المزيد
مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>