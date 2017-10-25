«الشورى» يوضح سبب تأخر عرض «تجنيس أبناء المواطنات»

تواصل- الرياض:

قال مجلس الشورى، إن تأخير عرض مشروع “تعديل نظام الجنسية” والذي يمنح أبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين، بوصول برقية من وزارة الداخلية إلى المجلس تفيد بوجود فريق عمل في الوزارة لدراسة تعديل نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية، وفقا لـ”عكاظ”.

وكشف المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا، عن مطالبة عدد من أعضاء المجلس- في خطاب قدموه لرئيس الشورى- بالتريث في طرح المقترح بتعديل نظام الجنسية للنقاش في المجلس لحين انتهاء فريق العمل بوزارة الداخلية من دراسته وإجراء التعديلات التي تراها الوزارة على هذين النظامين ومن ثم إحالته للمجلس.