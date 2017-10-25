هل سيحل هذا الروبوت محل الممرضات قريباً؟

تواصل – وكالات

كشفت شركة يابانية عن روبوت ثوري جديد يمكنه فعل أي شيء يطلب منه عبر الأوامر الصوتية، يتعلق بالعناية بالمريض .

وقد بدأ استخدام هذا الروبوت الذي أطلق عليه اسم “بيبر” على نطاق واسع في اليابان، ودخل الأسواق البريطانية منذ وقت قريب.

ويمكن لهذا الروبوت الذي يبلغ سعره 25000 دولار أمريكي، أن يعتني بالمرضى الضعفاء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يمكنه أن يتعرف على مشاعر المريض، ويتكيف بتصرفاته معهم وفق الحاجة.

كما يمكن لهذا الروبوت أن يتحدث 12 لغة، وأن يتواصل عبر مقاطع الفيديو والألعاب الحسية، وبالإضافة إلى ما سبق، يستطيع هذا الروبوت التعرف على الوجوه والتنقل بمفرده في المكان، ناهيك عن مقدرته على تغيير لون عينيه ونبرة صوته بما يتوافق مع مزاج المريض.

وقالت مستشارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ليسلي سالتر: “لقد شاهدت الروبوت بيبر مؤخراً، إنه لطيف جداً، ويمكنه فعل أي شيء تطلبه”

من جهتها أكدت إدارة الصحة البريطانية، أن هذا الروبوت لن يحل محل العاملين في قطاع الرعاية الصحية، بل سيكون بمثابة مساعد لهم، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.