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قوات أمن المنشآت تعلن نتائج المرشحين للقبول النهائي

قوات أمن المنشآت تعلن نتائج المرشحين للقبول النهائي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوات أمن المنشآت، أمس الأربعاء، أرقام المرشحين للقبول النهائي على الرتب (جندي، جندي أول).

وطالبت قوات أمن المنشآت المرشحين للقبول النهائي التقيد بالالتزام بالمواعيد المحددة للمراجعة، وإحضار المستندات والأصول المطلوبة حسب الترتيب الوارد في استمارة طلب الالتحاق بالقوات، والحضور لموقع تقديم المستند بالزي الرياضي.

وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، موضحة أنه لمعرفة المواعيد يمكن الدخول على صفحة القبول والتسجيل من خلال الرابط: www.fsf.gov.sa

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