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«قياس» يضع آلية الاختبارات لمعلمات التربية البدنية وعدد الأسئلة المقررة

«قياس» يضع آلية الاختبارات لمعلمات التربية البدنية وعدد الأسئلة المقررة
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تواصل – الرياض:

أكد المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” أن هناك آلية ستتبع عند وضع أسئلة اختبار كفاية المعلمات بعد وضع تخصص التربية الصحية واللياقة البدنية ضمن الاختبارات، تعتمد على وجود 88 سؤالا للعام وللتخصصات الأخرى، عدا تخصص الرياضيات والفيزياء فعدد الأسئلة سيكون 60 سؤالا.

وبين المركز، أنه سيتم يمنح المدة الكافية لاختبار كفايات المعلمات في جميع التخصصات بواقع ساعة ونصف الساعة، للاختبار العام، ومثلها للاختبار التخصصي بحسب ‘‘مكة‘‘.

وعن طبيعة الاختبارات، كشف المركز أن الاختبار العام سيشمل المعايير التربوية والعددية واللغوية، وهذا يوجب على المتقدمات لوظيفة معلمة التسجيل فيه، بينما يشمل الاختبار التخصصي المجالات الأساسية للتخصص، أو المادة التي ترغب المرشحة لوظيفة معلمة تدريسها.

في الوقت ذاته، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، عبر حسابه في «تويتر»، أنه سيجري الإعلان عن التخصصات التي ستتم الاستعانة بها لسد احتياج معلمات التربية البدنية، بخلاف التخصصات الأساسية المطلوبة، مضيفا سنوضح لكم هذا الأسبوع، التخصصات التي تدخل في مفاضلة سد احتياج معلمات التربية البدنية».

وبين أنه جرى التنسيق بين الوزارة والمركز الوطني للقياس والتقويم لإدراج تخصص التربية الصحية واللياقة البدنية ضمن اختيار الكفايات للمعلمات لهذا العام.

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