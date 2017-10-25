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5 مزايا ينتظرها عشاق «سامسونج» في هاتف «جلاكسي S9»

5 مزايا ينتظرها عشاق «سامسونج» في هاتف «جلاكسي S9»
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تواصل – وكالات:

تستعد “شركة سامسونج” حالياً لإطلاق سلسلة هواتف “جلاكسي S9” الجديد، والتي تسعى الشركة لتعزيزها بعدد من المميزات الجديدة التي تجعلها قادرةً على المنافسة بشكل كبير.

ورصد موقع “phonearena” الهندي مجموعةً من أبرز هذه المميزات المتوقعة والتي نعرضها كما يلي:

1- كاميرا مزدوجة: مع اعتماد هذه الميزة الجديدة في الكثير من الهواتف الذكية الراقية، فمن المنتظر أن يصل هاتف جلاكسي S9 بكاميرا مزدوجة في الخلف، والتي من المنتظر أن توفر للمستخدمين الكثير من الخيرات لالتقاط صور مميزة بشكل كبير للغاية.

2- تصميم أكثر دقة: لعل كاميرا سامسونج الجديدة ستكون رقيقةً للغاية، وهو ما يعني أن الهاتف المقبل من سامسونج سيمتلك تصميماً نحيفاً بل وربما أقل حجماً فيما يتعلق بأبعاد الهاتف، حيث لن تكون الكاميرا بارزةً في الجزء الخلفي من الهاتف؛ مما سيجعله يحظى بتصميم مميز.

3- معالج جديد: من المنتظر أن يمتلك هاتف جلاكسي S9 معالجاً جديداً من نوعية Snapdragon 845 بتقنية 7nm، أو ربما معالج Exynos 9810 بتقنية 8nm وفي كلا الحالتين سيوفر المعالج أداءً أفضل للمستخدمين بشكل كبير؛ مما يتيح لهم إنجاز الكثير من الأمور بسهولة.

4- ميزة التعرف على الوجه: من المتوقع أن تسير شركة سامسونج على خطى شركة أبل، حيث ستوفر ميزة التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، بعد تعزيز الكاميرا الأمامية للهاتف بمستشعرات ثلاثية الأبعاد لتمكين هذه الميزة في هواتف المستخدمين بكل سهولة ويسر.

5- استشعار جودة الهواء: من المحتمل أن تعزز سامسونج هاتفها الجديد بمستشعر لقياس كمية الجزيئات الضارة في الهواء، وهو ما يعتبر مفيداً لمدن مثل لوس أنجلوس أو بكين أو غيرها من المدن التي تعاني من مستوى مرتفع من تلوث الهواء.

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