إدارة «ترامب» تُدخل إجراءات أمنية جديدة لفحص لاجئي 11 دولة

تواصل- سامر محمد:

من المقرر أن تستأنف إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قبول اللاجئين، لكنها ستفرض إجراءات أمنية جديدة على مواطني 11 دولة، وفقا لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أصدر أمس أمراً تنفيذياً للبدء مجدداً في برنامج توطين اللاجئين والذي توقف 120 يوماً كجزء من قرار حظر السفر الذي أصدره “ترامب” من قبل.

ووفقاً لمسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية فإن القرار يضع فترة مراجعة جديدة تستغرق 90 يوماً من أجل عملية تقييم عميقة للتهديد الذي قد يأتي من مواطني 11 دولة.

وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية لم تكشف عن هوية الـ11 دولة، إلا أن تصريحات مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة كشفت عن أن تلك الدول تبدو “مصر، إيران، العراق، ليبيا، مالي، كوريا الشمالية، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا واليمن، وجميعها دول ذات أغلبية مسلمة باستثناء كوريا الشمالية وجنوب السودان.

وذكر المسؤول الأمريكي أنه خلال فترة المراجعة التي تستغرق 90 يوماً فإن قبول اللاجئين من تلك الدول سيتم بمراجعة كل حالة على حده، وإذا كان دخول الشخص لأمريكا في المصلحة الوطنية ولا يشكل تهديدا للأمن وسلامة الولايات المتحدة فسيتم قبوله.

واعتبر الموقع أن القرار الجديد من “ترامب” هو أحدث إشارة على أنه لم يتخلَّ عن تقييد السفر المتعلق بمواطني دول ذات أغلبية مسلمة.