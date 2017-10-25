إحصائية: «الشرقية» الثالثة في قضايا إنهاءات النكاح والفُرقة

تواصل – الدمام:

كشفت إحصائيات صادرة من وزارة العدل، عن ارتفاع ملحوظ في قضايا إنهاءات النكاح والفُرقة في المنطقة الشرقية خصوصاً، وفي 12 منطقة منذ بداية العام الهجري الحالي.

وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن عدد قضايا إنهاءات النكاح والفرقة في المملكة بلغ 19.516 قضية في كافة المناطق بنسبة تفوق الـ 43% من إجمالي قضايا الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم الابتدائية.

وحلت الشرقية ثالثاً من بين المناطق بأكثر من 2186 قضية من إجمالي 5372 قضية وبمعدل 40.9% من قضايا الأحوال الشخصية الواردة لمحاكم الشرقية، وبالمقارنة مع إجمالي جميع القضايا الواردة في محاكم الشرقية البالغ عددها 11,466 قضية، تبلغ نسبة قضايا إنهاء النكاح والفرقة 22.4% من إجماليها منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى اليوم الثالث من شهر صفر.

وأشارت الإحصائيات – وفقا لـ «اليوم» – على نسخة منها، إلى أن النصيب الأكبر من قضايا إنهاءات النكاح والفرقة منذ بداية العام الهجري الحالي تصدرتها منطقة الرياض بعدد 4238 قضية، وفي المرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بـ 4151 قضية، ثم منطقة عسير رابعاً بـ 1590 قضية، وخامساً منطقة المدينة المنورة بعدد 1392 قضية، فمنطقة القصيم 1070 قضية.