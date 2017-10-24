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تعرّف على معنى اسم مشروع «نيوم»

تعرّف على معنى اسم مشروع «نيوم»
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تواصل – فريق التحرير:

بعد إعلان المملكة عن مشروع اسْتِثْمَارِيّ عملاق جديد تحت اسم “نيوم”، تساءل كثيرون عن معنى الاسم.

وبِحَسَبِ تغريدة نشرتها قناة “العَرَبِيّة” على حسابها بموقع “تويتر”، فإن الاسم مقسم لشقين، الأول وهو كلمة Neo ومعناها “جديد” باللغة اللاتينية، أما الحرف الرابع M فهو اختصار لأول حروف كلمة “مستقبل” باللغة العَرَبِيّة؛ أَي أن معنى المشروع هو “مستقبل جديد”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن اليوم عن إطلاق مشروع نيوم الذي يَأْتِي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

وسيكون مشروع “نيوم” منطقة خَاصَّة، عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكاناً يجمع أفضل العقول والشركات معاً لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات، وَتَمَّ تصميمها لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية، ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة؛ إِذْ من المتوقع أن تصبح مركزاً عَالَمِيّاً رائداً.

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