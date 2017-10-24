مجلة تقنية تحدِّد أفضل هاتف ذكي على مستوى العالم

تواصل – وكالات:

بعد إلقائها نظرة على صناعة الهواتف الذكية، أوصت مجلة “consumer Reports” المعنية بالشؤون التقنية، الراغبين في شراء هاتف جديد، باختيار هاتف سامسونج جلاكسي S7 بدلاً من “آيفون 8”.

وأعطت المجلة هاتفي سامسونج جلاكسي S8 وجلاكسي S8 بلس تقييم 81 درجة كل منهم، بينما أعطت كلاً من أيفون وجلاكسي s7 80 درجة فقط، على الرغم من التعادل.

وأوصت المجلة المشترين باختيار هاتف جلاكسي s7 الذكي، بدلاً من هاتف أبل الجديد “آيفون 8″؛ بسبب عمر البطارية الأطول وجودة المكالمات الأفضل.

ووفقاً لموقع Foxnews الأمريكي، نصحت consumer Reports المستخدمين غير الراغبين في شراء هاتفي جلاكسي s7 وآيفون 8 بشراء جلاكسي s8 و LG G6؛ إذ أعطت الجهازين الأخيرين 80 درجة أيضاً.

ولم يسبب تقييم consumer Reports لهاتف “آيفون 8” الجديد أي صدمة للمستخدمين، فهم في انتظار إطلاق هاتف “آيفون X” الجديد، أولاً قبل اتخاذ أي قرار.