الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

تواصل – الباحة:

شيع المصلون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان المهندس علي محمد الزهراني، رئيس مجلس بلدي القري بمنطقة الباحة، الذي قُتل إثر إطلاق نار عليه في مكتبه، صباح أول أمس الأحد، من قبل زميله الذي أطلق النار على نفسه أَيْضَاً من نفس المسدس ليتوفى في الحال.

وفي جامع ابن إبراهيم بالمندق، اصطف العشرات من زملاء الفقيد بعد صلاة الظهر؛ لتأدية صلاة الميت على جثمان رئيس البَلَدِيَّة القتيل المهندس علي الزهراني.

وكانت أمانة منطقة الباحة كَشَفَت تفاصيل وفاة رئيس بَلَدِيَّة محافظة القرى التابعة لأمانة الباحة المهندس علي محمد الزهراني، وقالت إن أحد الموظفين أطلق عليه النار في مكتبه أثناء أداء عمله، ثم أطلق الجاني النار على نفسه.

وأوضحت الأمانة، في بيان لمركزها الإعلامي، أنه “عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد، تعرض رئيس بَلَدِيَّة محافظة القرى، التابعة لأمانة الباحة المهندس علي محمد الزهراني أثناء أداء عمله في مكتبه بالبَلَدِيَّة لإطلاق نار من أحد موظفي البَلَدِيَّة، وَأَسْفَرَ الحادث عن وفاة كل من رئيس البَلَدِيَّة، وكذلك مطلق النار”، لافتة إلى أن “الموضوع بالكامل يخضع للتحقيقات حَالِيَّاً لدى الجهات المختصة”.

وأَوْضَحَ الناطق الإِعْلَامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، أنه “في صباح يوم الأحد، وفي تَمامِ السَّاعةِ الثَّامنةِ وخمْسٍ وعشْرينَ دقيقة، ورد اتصال هاتفي من بَلَدِيَّة القرى لشرطة محافظة القرى، مفاده وجود حالة قتل داخل بَلَدِيَّة المحافظة.

وقال “طراد”: “بالانتقال للموقع اتضح مَقْتَل رئيس بَلَدِيَّة القرى داخل مكتبه؛ نَتِيجَة تعرضه لطلق ناري من سلاح (مسدس ربع جلوك)، من قبل أحد موظفي البَلَدِيَّة، وَالَّذِي أَجْهَز عَلَى نَفْسه فَوْرَ قتل المجْني عليه بطَلْقَةٍ نَارِيَّةٍ من نفس المسدس، وَتَمَّ اتخاذ الإِجْرَاءَات الأولية من قبل الجهات الأمنية بحضور الطبيب الشرعي”.

وَتَابَعَ: “تم إدخال جثماني (الجاني والمجني عليه) لثلاجة المُسْتَشْفَى للتحفظ عليهما، واستكمال ما تبقى من إِجْرَاءَات لمعرفة الملابسات والدوافع، علماً بأنه يُرجح بأن السبب والدافع الرَئِيسِيّ يعود لخلاف بينهما في العمل”.