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الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
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تواصل – الرياض:

بوفاة الشيخ الدكتور صالح السدلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم، فقدت الأمة علماً من إعلامها، قضى جل حياته في خدمة الإسلام ونشر الدعوة ومنهج السلف الصالح، خطيباً وإماماً ومحاضراً وباحثاً ومؤلفاً وداعية إلى الله.

والشيخ صالح بن غانم بن عبدالله بن سليمان بن علي السدلان، ولِدَ في 25/ 12/ 1359 هـ، وحصل على بكالوريوس الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الإمام عام 1386 هـ، وفي عام 1391 هـ على الماجستير في الفقه المقارن في موضوع (الإيضاح في شروط النكاح)، وعام 1403 هـ حصل على الدكتوراه من قسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بالرياض في موضوع: (النية وأثرها في الأحكام الشرعية).

البداية على يد والده

وبدأ الشيخ صالح السدلان تحصيل العلم الشرعي على يد والده الشيخ غانم السدلان، وقرأ عليه في مبادئ العلوم: كالعقيدة والفرائض والحديث والنحو وغيرها.

هؤلاء مشايخه

ومن مشايخ الشيخ صالح السدلان، أول مفتي عام للمملكة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وقرأ عليه في العقيدة والحديث والفقه، ويقول عنه: “كان إضافة إلى علميته القوية مهيباً وذا أسلوب تربوي فعال مما جعل معظم علماء البلاد يستفيدون منه وتخرجوا على يديه رحمه الله رحمة واسعة”.

وتلقى الشيخ صالح السدلان العلم على أيدي العلماء: الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله حيث قرأ عليه في العقيدة والفقه، وذلك من خلال دروس سماحة الشيخ في المسجد وكذا في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، رحمه الله، حيث أفاد منه في الأصول والتفسير، والشيخ عبدالرزاق عفيفي، رحمه الله، حيث قرأ عليه في التفسير والحديث والأصول، وكان معجباً بطريقة الشيخ عبدالرزاق عفيفي، رحمه الله، في التدريس، حيث المادة العلمية لديه خالية من الحشو مرتبة مركزة معروضة بأسلوب شيق قشيب، والشيخ مناع القطان رحمه الله حيث أفاد منه في الدراسات العليا.

ومن مشايخه: الشيخ عبدالعزيز بن زاحم، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ ناصر الطريم، الشيخ الدكتور عبدالله بن جبرين، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، الشيخ يوسف البرقاوي، الشيخ أحمد البرقاوي، الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن داود، الشيخ عبدالرحمن البراك وغيرهم كثير.

تراثه ومؤلفاته

ومن مؤلفات الشيخ صالح السدلان: أربعون حديث كل حديث في خصلتين، أربعون حديث كل حديث في ثلاث خصال، منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف/ محمد البيومي أبي عيَّاشة الدمنهوري (دراسة ونحقيق)، آداب وأحكام زيارة المدينة المنورة، الأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعودية

أسس الحكم في الشريعة الإسلامية/ القواعد الفقهية الكبرى، المخدرات والعقاقير النفسية.

إضافة إلى مؤلفات: الضرورة إلى العلم الشرعي، الوكالة في الخصومة من منظور شرعي ونظامي، إبعاد الوقف الإسلامي على غير المسلمين وإسهاماته في التواصل معهم عبر العصور الإسلامية المختلفة، صلاة الجماعة حكمها، وأحكامها، حديث إنما الأعمال بالنيات، النشوز، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، أسباب الحكم بغير ما أنزل الله ونتائجه، فقه الزواج في ضوء الكتاب والسنَّة، مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق، ذكر وتذكير، وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر، الأثر التربوي للمسجد، رسالة في الفقه الميسر، التوبة إلى الله، زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي.

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