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«المالية»: 32 مليار ريال مجموع طلبات الاكتتاب في صكوك المملكة المحلية

«المالية»: 32 مليار ريال مجموع طلبات الاكتتاب في صكوك المملكة المحلية
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الرابع تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تقريباً 32 مليار ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 10 مليار ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 320 %.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإصدارات قُسِّمت إلى ثلاث شرائح كالتالي:

– الشريحة الأولى، تبلغ 4.150 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2022 ميلادي.

– الشريحة الثانية، تبلغ 1.350مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي.

– الشريحة الثالثة، تبلغ 4.500 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2027 ميلادي.

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