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خميس مشيط.. تعطلت إشارة المرور وهكذا احتال السائقون للهرب من «ساهر» (فيديو)

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تواصل – عسير:

رصد أحد القراء موقفاً طريفاً أثناء تعطل إشارة مرورية تَسَبَّبَت في تكدس العابرين في خميس مشيط، إلا أن كاميرات ساهر بقيت بالمرصاد؛ مما حدا بهم للبحث عن حيلة وطرق تقيهم كاميرات الرصد.

وبِحَسَبِ موثق الفيديو فإن إشارة الغروي على طريق أبها – خمس مشيط والتي تعلو الكوبري بثلاث إشارات مرورية في ثلاثة اتجاهات قد تعطلت جميعها؛ وتَسَبَّبَت في تكدس للسيارات خُصُوصَاً أنها كانت في وقت ذروة منتصف عصر يوم أمس الأحد.

وأَضَافَ : بالرغم من تعطل الإشارات الثلاث إلا أنا كاميرات ساهر كانت تقوم بِدَوْرِهَا في رصد العابرين للإشارات؛ مما جعل السائق يبحث عن طريقة بديلة من خلال الالتفاف، ثم عكس السير حَتَّى لا تقوم كاميرات ساهر برصدهم.

يسعد صَحِيفَة تواصل أن تكون بوابتكم لنشر الشكاوى عبر خدمة “صوتك وصل”، وكذلك مشاركتكم في تحرير المواد الصحفية بإِرْسَال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد في هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي”، وسيتم نشر أَي توضيح رسمي أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

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