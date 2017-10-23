الرياض.. الإبل السائبة تؤرق حياة سكان حي «الرمال» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

يشكو سكان حي الرمال مخطط “ابن سعيدان” الواقع بتقاطع طريقي “الجنادرية – الثمامة” مقابل الدِّفَاع الْمَدَنِيّ في الرياض، من انْتِشَار الإبل السائبة التي تجوب الشوارع وتسبب إزعاجاً للسكان.

وقال أحد المواطنين في شكواه التي أرسلها بالصور عبر خدمة “المواطن الصحفي” بـ”تواصل”: إن “انْتِشَار الإبل السائبة يسبب لنا ضرراً كبيراً؛ نظراً لانْتِشَار روثها أمام المنازل والتي تسبب روائح كريهة، قد تؤدي لأمراض – لا قدر الله – “.

وَأَشَارَ المواطن – فضَّل عدم ذكر اسمه – إلى أن أصحاب هذه الإبل لا يدركون حجم المخاطر الكبيرة على حياة المواطنين في الحي، لا سيما فترة المساء؛ لأنها قد تتسبب في حوادث سير مؤلمة تحصد الأرواح.

وَأَكَّدَ أنه “تقدم مع مجموعة من المواطنين بشكوى إلى أمانة الرياض لتخليصهم من هذه الأزمة، ولكن تم تجاهل الشكوى”، مُطَالِبَاً الجهات المختصة بحل هذه الأزمة، وتوقيع العقوبة على أصحابها.

يُشَارُ إلى أن وزارة الدَّاخِلِيَّة أَصْدَرَت قَرَارَاً فِي وَقْتٍ سَابِقٍ يقضي بتطبيق عقوبات بحق ملاك الإبل السائبة المخالفين لنظام حماية الطريق، وخاطبت الوزارة بِشَأْنِه أمراء المناطق والمحافظات.

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