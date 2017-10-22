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تعليقاً على إعلان «التأتأة».. مستشار قانوني: التشهير والغرامة عقوبة مطعم البيتزا المسيء

تعليقاً على إعلان «التأتأة».. مستشار قانوني: التشهير والغرامة عقوبة مطعم البيتزا المسيء
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تواصل – فريق التحرير:

قال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري: ‘‘إنه من المتوقع أن تفرض غرامة على مطعم البيتزا الذي نشر إعلانا تضمن سخرية من المصابين بـ«التأتأه»، فضلا عن إلزام المطعم بالاعتذار.

وأكد الفاخري، أنه على الجهات المختصة محاسبة صاحب الإعلان بسبب التمييز، ومعايرة المرضى والاستهزاء بهم بهدف التسويق للإعلان بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

في السياق ذاته، كشف رئيس قسم التسويق بكلية إدارة الأعمال في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور صالح الرشيد، أن كثيرا من الشركات تفتقد لأساليب التسويق الصحيح ومن أجل الكسب والترويج للسلع تسيء التصرف مع البعض.

وأكد أن نظام وزارة التجارة يمنع الإساءة لأي فئة أو رمز أو جهة ويحق لأصحاب الفئة التقدم بدعوى ضد الجهة المسيئة بل ويستطيع المجتمع معاقبة الشركات عن طريق المقاطعة للشركة ومقاطعة منتاجاتها.

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