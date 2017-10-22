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«شرطة جدة» تطيح بعصابة السطو المسلح على عملاء البنوك

«شرطة جدة» تطيح بعصابة السطو المسلح على عملاء البنوك
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط عصابة من الأفارقة امتهنت تعقب عملاء البنوك وتحطيم سياراتهم بآلات حادة بغرض سرقتهم.

وصرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شرطة محافظة جدة تلقت خِلال الفترة الماضية عدداً من البلاغات عن ارتكاب سرقة عُملاء البنوك، حيث تمثل الأسلوب الإجرامي برصدهم أثناء خروجهم من البنك؛ ومن ثم تتبعهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ، قدرت تلك المبلغ بما يزيد عن 524.000 ألف ريال.

وأضاف القرشي أنه لأهمية تلك الحوادث وخطورة الأسلوب الإجرامي، شُكل فريق عمل بحثي من شعبة التحريات والبحث الجنائي باشر تحليل ودراسة الأسلوب الإجرامي، واتخاذ جُملة من الإجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن تحديد هوية الجناة وضبطهم، حيث اتضح أنه تشكيل عصابي مكون من (3) أشخاص من الجنسية الإفريقية في الثلاثين والأربعين من العمر.

وأوضح أنه عثر بحوزتهم على مبالغ مالية تزيد عن 78,503 ألف ومركبتين مستأجرتين من قبلهم، وبالانتقال لمقر سكنهم عُثر بداخله على قطع ذهبية وأدوات تستخدم في عملية تكسير زجاج سيارات العملاء بقصد السرقة، وكذلك مادة يشتبه أن تكون الحشيش المخدر، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب عدد من حوادث سرقات عملاء البنوك، تم إيقافهم بمركز الشرطة المختص لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة جدة.

وأكد القرشي أن شرطة منطقة مكة المكرمة “إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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