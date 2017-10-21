بسبب غياب المشرفين.. تدافع طلاب بمدرسة كاد يتسبب في كارثة بالدمام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر تدافعا بين طلاب إحدى المدارس في الدمام، خلال خروجهم، بعد انتهاء اليوم الدراسي، كاد أن يتسبب في كارثة، بسبب غياب المشرفين لتنظيم عملية الخروج.

وأظهر المقطع الطلاب بالمرحلة الابتدائية وهم يتدافعون للخروج من بوابة صغيرة، فسقط بعضهم أرضا، وكادوا أن يتعرضوا للدهس من زملائهم، لولا تدخل أولياء الأمور الذين كانوا واقفين، حيث سارعوا بمساعدة الطلاب على الوقوف، وأوقفوا الآخرين الخارجين.

وانتقد متداولو المقطع غياب مشرفي المدرسة لتنظيم عملية خروج الطلاب، وأشادوا بيقظة أولياء الأمور.