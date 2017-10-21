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شرطة الرياض: الإطاحة بعصابتين للسرقة والسلب وتكسير السيارات

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابتين للسرقة والسلب وتكسير السيارات
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تواصل – فريق التحرير

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، من الإطاحة بـتشكيليين عصابيين منفصلين عن بعضهما البعض مكونين من أربعة عشر متهماً (خمسة مواطنين وثمانية باكستانيين ونيجري يقيم في البلاد بصفة غير نظامية).

وقال الناطق الإعلامي للشرطة، إن التشكيلين العصابيين تورطوا في “ارتكاب عدد من جرائم الدخول على مقار سكن العمالة الوافدة من العزاب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح، وتكسير زجاج المركبات أثناء توقفها وسرقة ما بداخلها ونشل الحقائب النسائية و إركاب العماله بدعوى إيصالهم على متن مركباتهم الخاصه ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات  تحت تهديد السلاح”.

وأكد أنه بمناقشة المتهمين أقروا بالتورط في ارتكاب عدد من جرائم  السرقة المتنوعة في عدد من أحياء العاصمة الرياض وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

وأوضح أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.

وشددت شرطه منطقة الرياض على حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته واستقراه.
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