شرطة الرياض: الإطاحة بعصابتين للسرقة والسلب وتكسير السيارات

تواصل – فريق التحرير

أعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، من الإطاحة بـتشكيليين عصابيين منفصلين عن بعضهما البعض مكونين من أربعة عشر متهماً (خمسة مواطنين وثمانية باكستانيين ونيجري يقيم في البلاد بصفة غير نظامية).

وقال الناطق الإعلامي للشرطة، إن التشكيلين العصابيين تورطوا في “ارتكاب عدد من جرائم الدخول على مقار سكن العمالة الوافدة من العزاب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح، وتكسير زجاج المركبات أثناء توقفها وسرقة ما بداخلها ونشل الحقائب النسائية و إركاب العماله بدعوى إيصالهم على متن مركباتهم الخاصه ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات تحت تهديد السلاح”.