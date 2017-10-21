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عودة فيروس «فدية».. وتقنيون: الشركات الكبيرة في أمان

عودة فيروس «فدية».. وتقنيون: الشركات الكبيرة في أمان
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تواصل – الرياض

أكد خبراء تقنيون عدم تأثر الشركات الكبرى في المملكة بالاختراقات والفايروسات التي تعرضت لها بعض الدول، مرجعين ذلك للمتانة العالية التي تمتلكها تلك الشركات من أنظمة الحماية الالكترونية.

وأكدوا وفقا لـ “المدينة” أن تثبيت برامج الحماية لوحده لايكفي للتصدي لتلك الهجمات ومن المفترض على الشركات والأفراد تثبيت برامج حماية عالية وتحديثها كل 3 أشهر على الأقل بالإضافة إلى عدم فتح أي رابط بالشبكة العنكبوتية أو بريد الكتروني غير موثوق فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي عاود فيه فيروس فدية الخبيثة هجماته أمس، من خلال استهدافه الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب في الإمارات وأمريكا عبر روابط «سقوط طائرة ماليزية في البحر» و«اثنين من رجال الشرطة يعتقلون دونالد ترامب»

وبحسب الخبير التقني محمد الشايع، فإن الشركات السعودية الكبيرة تمتلك متانة عالية من أنظمة الحماية الالكترونية للتصدي للهجمات الالكترونية والفايروسات التي تتعرض لها بين فترة وأخرى والتي تهدف إلى إصابة أو تعطيل أنظمة وحواسيب الشركة.

وأوضح أن تثبيت برامج الحماية لا يكفي للتصدي لتلك الهجمات الإلكترونية ومن المفترض على الشركات والأفراد تثبيت تلك البرامج وتحديثها كل 3 أشهر على الأقل بالإضافة إلى عدم فتح أي رابط بالشبكة العنكبوتية أو بريد إلكتروني غير موثوق فيها.

وأضاف”برامج الحماية تعمل على منع البرامج الخبيثة أو المشبوهة من السيطرة على أنظمة وحواسيب الشركة وبالتالي حماية الشركة من السرقة المعلوماتية والمالية. بينما لفت الخبير التقني عبدالله السبع إلى توجه أغلب الشركات بامتلاك أنظمة أمن المعلومات للتصدي من الهجمات الإلكترونية خاصة «فايروس الفدية»، وذلك بعد تعرض برامجها وأنظمتها للقرصنة والهجمات الالكترونية بعد استخدامها لنسخ مقلدة من أنظمة التشغيل وبرامج الحماية مما يجعلهم أكثر عرضة للقرصنة لقلة وعيها بأهمية أمن المعلومات، وزيادة تكلفة خدمات أمن المعلومات.

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