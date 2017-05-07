الدفاع المدني: تغريم المدخنين ومستخدمي الجوال بمحطات الوقود

تواصل – الرياض:

كشفت مديرية الدفاع المدني، تحرير مخالفات مالية على قائدي المركبات في حال عدم التقيد باشتراطات السلامة، كاستخدام الهاتف الجوال، وعدم إطفاء المركبة، إضافة للتدخين ورمي أعقاب السجائر داخل محطات الوقود.

وأوضح مدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني في المدينة المنورة، الرائد سامي الحجيلي، أن عدم التقيد بالإرشادات والتعليمات الموضحة في محطات الوقود يؤثر على سلامة الجميع، مشيرًا إلى أن التقيد بالتعليمات يساهم في زيادة نسبة سلامة المجتمع وهو مطلب مهم للجميع.

ولفت إلى إلزام كافة محطات الوقود بوضع إرشادات السلامة بموقع يمكن رؤيته من قبل قائدي المركبات، إضافة إلى صور توضيحية.

وأكد الرائد الحجيلي، أن مديرية الدفاع المدني تصدر مخالفات بحق مخالفي الإرشادات والتعليمات بمحطات الوقود، مشيرا إلى أن قيمة المخالفة تعتمد على جسامة المخاطرة وتكرارها وتعمدها، وقد رصدت حالات سابقة وتمت مخالفتها وفق لوائح أنظمة الأمن والسلامة في الدفاع المدني.