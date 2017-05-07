 شرطة حائل تستنفر أجهزتها الأمنية استعداداً لاختبارات نهاية العام | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة حائل تستنفر أجهزتها الأمنية استعداداً لاختبارات نهاية العام

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شرطة حائل تستنفر أجهزتها الأمنية استعداداً لاختبارات نهاية العام

تواصل – خالد العبدالله:

أصدرتْ شرطة منطقة حائل خطتها الأمنية اسْتِعْدَادَاً للاختبارات ممثلة بكافة الأجهزة الأمنية: “إدارة المرور – إدارة دوريات الأمن – إدارة الضبط الإداري – إدارة التحريات”، والتي بدأ العمل بها منذ صباح اليوم الأحد.

وقد ترأس مدير شرطة منطقة حائل، اللواء عثمان المحيميد، الاجتماع الذي طالب الجميع بتكثيف التواجد الأمني الميداني بما يكفل وصول الطلاب وأداءهم الاختبارات بكل يسر وسهولة، إضافة للتواجد الأمني حول المدارس حتى انتهاء الاختبارات، وذلك بمشاركة الضباط والأفراد بما يُسْهِم برفع المستوى الأمني.

وأَضَافَ الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، أن ذلك يَأْتِي امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حَفِظَهُ اللَّهُ بتسخير كافة الإمْكَانَات للأعمال الأمنية الميدانية.

وأَوْضَحَ الشمري، أنه تم عقد اجتماع الجهات الأمنية وجميع الجهات ذات العلاقة؛ لتوطيد أواصر التعاون والمساهمة بإبراز الدور الإيجابي، وتفعيل كافة الأدوار لتحقيق السلامة الأمنية والمرورية لكافة أبنائنا الطلاب بشكل عام وخَاصَّة أوقات الاخْتِبَارات.

بِدَوْرِهِ، ناشد مدير شرطة منطقة حائل كافة قائدي السيارات بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، دَاعِيَاً أولياء الأمور إلى التعاون، ومتابعة أبنائهم متمنين للجميع السلامة والتوفيق.

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