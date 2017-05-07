 تجاوباً مع «تواصل».. «المياه الوطنية» تباشر نزح مجاري العقارات المتضررة من حفريات ديراب الرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

تجاوباً مع «تواصل».. «المياه الوطنية» تباشر نزح مجاري العقارات المتضررة من حفريات ديراب الرياض

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تجاوباً مع «تواصل».. «المياه الوطنية» تباشر نزح مجاري العقارات المتضررة من حفريات ديراب الرياض

تواصل – سعود الخالد:

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع ما نشرته صحيفة “تواصل”، يوم الاثنين 8 مايو 2017م بِعُنْوَان: (حفريات المجاري والطرق تؤرق أهالي «ديراب الرياض» منذ 5 سنوات).

وأَوْضَحَ مدير وحدة أعمال الرياض بشركة المياه الوطنية، فهد بن عبدالرحمن الحقباني، أن الحي المشار إليه يعاني من ارتفاع في منسوب المياه السطحية، وتقوم الشركة حالياً بجدولة عمليات النزح المجاني للعقارات المتضررة عبر مقاول معتمد لدى الشركة؛ وَذَلِكَ لِحين الانتهاء من تنفيذ شبكات تخفض من منسوب المياه السطحية التي تشرف عليها جهة خدمية أخرى.

وأضاف: أن الشركة تعمل على إكمال تنفيذ الجزء المتبقي من شبكة الصرف الصحي في الحي، وترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي، أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

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