كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً.. وأمريكا: لا يشكل تهديداً لنا

تواصل – وكالات:

أطلقت كوريا الشمالية قذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، وذلك بعد أيام من انتخاب مون جاي إن رئيسًا لكوريا الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ من مدينة كوسونج في شمال غرب البلاد، بحسب بيان أصدرته قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، موضحة أن الصاروخ لم يشكل أي تهديد على أمريكا الشمالية.

وهذا أول إطلاق لصاروخ منذ 29 أبريل الماضي، ويأتي الإطلاق بعد يوم واحد من تصريحات مسؤولة بارزة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أعربت فيها عن استعداد بيونج يانج لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة “إذا توفرت الظروف المناسبة”.

من جهته، ندد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، بإطلاق كوريا الشمالية صباح اليوم صاروخًا بالستيًا، معتبرًا هذه التجربة الصاروخية الأولى من نوعها منذ تسلمه مهامه هذا الأسبوع “استفزازًا متهورًا”.