متحدث «العمل»: حارقة قلب الطفلة ستحال لهيئة التحقيق

تواصل – الرياض:

أكَّدَتْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المرأة التي ظهرت عبر مقطع فيديو متداول باسم “امرأة تحرق قلب طفلة”، وهي تشمت في والدة طفلة، وتحدثت بأن والدتها المريضة ستموت، ستحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والأجهزة القضائية المختصة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: إن التصرف الذي أقدمت عليه المرأة يخالف نظام حماية الطفل من الإيذاء، مُبَيِّنَاً وَفْقَاً لـ”الرياض” أن هذا الفعل يستوجب إحالة مرتكبه للجهات القضائية المختصة.

وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع الذي سألت خلاله المرأة، الطفلة وتدعى “سكينة” عن والدتها لتجيبها بأنها مريضة، فبدأت المرأة بالادعاء أمام الطفلة بأن أمها ستموت، وأنها لن تجد أحداً يعتني بها؛ مَا دَفَعَ الطفلة للبكاء بحرقة. وكان المتحدث باسم الوزارة قد تفاعل مع المقطع مُطَالِبَاً من تتوفر لديه معلومات عن المرأة تزويد الوزارة بها.

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