وزير التعليم يعفي قائد مدرسة بعد انتشار مقطع لطلاب يمزقون الكتب في تبوك

تواصل – الرياض:

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الجمعة، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر قيام بعض الطلبة بتمزيق الكتب المدرسية بالشارع في إحدى مدارس مدينة تبوك، بإعفاء قائد المدرسة فَوْرَاً من مهامه، والتحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسؤولين والمشرفين في المدرسة.

واطَّلَعَ “العيسى” على تقرير أُعد من المدير العام للتعليم عن الحادثة، ووجه بتشكيل لجنة تربوية برئاسة وكيل الوزارة للتعليم الدكتور نياف الجابري لدراسة سلوكيات تمزيق الكتب لدى الطلاب خلال فترة الاختبارات، ووضع حلول جذرية لها، ورفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه.